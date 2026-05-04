Yle: Финляндия не ликвидировала залетевшие дроны из-за близости к границе с РФ

Финляндия не стала ликвидировать беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, из-за близости к границе с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на телерадиокомпанию Yle, с которой побеседовали представители Вооруженных сил республики.

В ВС подчеркнули, что в мирное время перехват дронов непосредственно у границы или в воздушном пространстве другого государства невозможен.

В воскресенье, 3 мая, Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника вблизи границы с Россией. Он был замечен на востоке страны в районе Виролахти. Военные не смогли установить модель и происхождение аппарата.

Позднее премьер-министр Финляндии Петер Орпо выразил недовольство украинскому лидеру Владимиру Зеленскому из-за инцидента с дроном. Он обратил внимание на недопустимость нарушения воздушного пространства Финляндии и проникновения в него БПЛА.