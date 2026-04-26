Политика

МИД Румынии вызвал посла РФ из-за инцидента с БПЛА

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева в связи с падением беспилотника в районе города Галац. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.

По данным румынского Минобороны, в ночь на 25 апреля два британских истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с авиабазы в Фетештах из-за БПЛА, обнаруженных в районе воздушного пространства Румынии. Позже стало известно о падении одного объекта в Галац, осколки при этом повредили пристройку дома и электрический столб.

Бухарест бездоказательно обвинил в инциденте российскую сторону, в связи с чем в МИД вызвали Липаева.

Ранее сразу несколько инцидентов, связанных с падением беспилотников, были зафиксированы в Эстонии. Один из дронов 25 марта врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувере. Никто не пострадал, существенных повреждений не было. Выяснилось, что БПЛА не был нацелен на Эстонию.

СМИ сообщали, что Таллин якобы разрешил использовать свое воздушное пространство для пролета украинских СМИ, однако глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг эти сведения.

В Кремле заявили, что Москва будет вынуждена принять меры, если выяснится, что государства Балтии действительно предоставляют свой коридор для враждебной террористической деятельности против России.

политика

