СК проверит сообщения о девочке, впавшей в кому после посещения бассейна в Москве

Следственный комитет РФ проверит сообщения о 12-летней девочке, которая впала в кому после посещения бассейна в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что девочке стало плохо после игры в бассейне одного из отелей столицы. Ее вытащили из воды и попытались реанимировать, позже она впала в кому и была госпитализирована.

По данному факту организовала проверка по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Кроме того, председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и обстоятельствах происшествия.

До этого четырехлетний ребенок получил травмы в спортклубе в проезде Донелайтиса в Москве, его госпитализировали. В момент происшествия ребенок находился в здании вместе с мамой. Что именно произошло – не уточнялось.

