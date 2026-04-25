Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
25 апреля, 13:31

Общество

Минпросвещения обновит рекомендации по внеурочной деятельности в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ обновит информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в школах. Об этом рассказала замминистра просвещения Ольга Колударова.

Сделать это планируется до 1 июля 2026 года.

"В конструкторе рабочих программ будут доступны для использования материалы по внеурочной деятельности, разработанные на федеральном уровне", – приводит слова Колударовой ТАСС.

Уточняется, что нововведения приведут направления внеурочной работы в соответствие с государственной политикой и новыми инициативами, включая комплексный план по повышению качества математического и естественно-научного образования и концепцию исторического просвещения.

Ранее в России предложили продлить учебный год на две недели для творческих занятий. Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб отметил, что речь идет не об увеличении учебной нагрузки или оценках, а о создании особого внепредметного периода.

По его словам, на фоне длящихся более трех месяцев летних каникул было бы полезно организовать так называемую пятую четверть.

В России предложили ввести тихий час для учеников младших классов в школах

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика