Минпросвещения обновит рекомендации по внеурочной деятельности в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ обновит информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в школах. Об этом рассказала замминистра просвещения Ольга Колударова.

Сделать это планируется до 1 июля 2026 года.

"В конструкторе рабочих программ будут доступны для использования материалы по внеурочной деятельности, разработанные на федеральном уровне", – приводит слова Колударовой ТАСС.

Уточняется, что нововведения приведут направления внеурочной работы в соответствие с государственной политикой и новыми инициативами, включая комплексный план по повышению качества математического и естественно-научного образования и концепцию исторического просвещения.

Ранее в России предложили продлить учебный год на две недели для творческих занятий. Замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб отметил, что речь идет не об увеличении учебной нагрузки или оценках, а о создании особого внепредметного периода.

По его словам, на фоне длящихся более трех месяцев летних каникул было бы полезно организовать так называемую пятую четверть.