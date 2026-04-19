В России предложили продлить учебный год на две недели для творческих занятий

Фото: depositphotos/Lakschmi

Учебный год для школьников необходимо продлить до середины июня в формате творческих, внепредметных занятий. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он подчеркнул, что речь идет не об увеличении учебной нагрузки или оценках, а о создании особого внепредметного периода, посвященного творческому и технологическому развитию детей.

Гриб отметил, что на фоне длящихся более трех месяцев летних каникул было бы полезно организовать для учеников так называемую "пятую четверть". По его мнению, в первые летние недели можно было бы проводить занятия, на которые в течение стандартного учебного года хронически не хватает времени из-за высокой загруженности школьной программой.

"Это могут быть самые разнообразные направления: от художественного и музыкального творчества до креативных индустрий и робототехники. При этом труд педагогов в этот период должен достойно оплачиваться", – подчеркнул Гриб.

Ранее в Рособрнадзоре напомнили, что Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026/2027 учебном году будут проведены с 19 апреля по 19 мая. При этом ученики 4–8-х и 10-х классов должны будут обязательно написать ВПР по русскому языку и математике.



