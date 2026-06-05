Костин допустил снижение ключевой ставки к 12% к концу года

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Ключевая ставка Банка России может снизиться ближе к отметке в 12% к концу 2026 года. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2026.

Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Однако такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий.

24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, однако устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.

Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в данном процессе могут возникнуть паузы.