05 июня, 16:27Экономика
Костин допустил снижение ключевой ставки к 12% к концу года
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Ключевая ставка Банка России может снизиться ближе к отметке в 12% к концу 2026 года. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в беседе с ТАСС на ПМЭФ-2026.
Он пояснил, что на это указывают темпы, с которыми Центробанк снижает ставку сейчас. Однако такой сценарий возможен, только если не возникнет каких-либо чрезвычайных происшествий.
24 апреля Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Как пояснили в ЦБ, внутренний спрос начал соответствовать возможностям увеличения предложения товаров и услуг, однако устойчивый рост цен еще сохраняется в пределах 4–5% в годовом исчислении.
Позже глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что пространство для снижения ключевой ставки в России уменьшилось. В связи с этим в данном процессе могут возникнуть паузы.
Заседание ЦБ по ключевой ставке пройдет 19 июня