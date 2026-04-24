В ЦБ РФ допустили паузы в снижении ключевой ставки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пауза в процессе снижения ключевой ставки возможна на любом этапе, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Паузы возможны всегда. И наш сигнал о целесообразности рассмотрения предполагает паузы. Все будет зависеть от данных. Поэтому даже при направленности сигнала в сторону умеренно мягкого сигнала пауза возможна", – подчеркнула она.

Набиуллина также отметила, что сужение прогнозного диапазона ключевой ставки на текущий год связано, прежде всего, с тем, что часть года уже прошла. Инфляция продолжает движение в верхней части прогнозного диапазона.

"Поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на полпроцентного пункта вверх", – резюмировала глава ЦБ.

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. По словам главы регулятора, в российской экономике отмечается значительное усиление проинфляционных рисков. Они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальными корректировками в бюджетной политике.

