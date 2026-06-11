Собянин сообщил об уничтожении уже 69 летевших на Москву беспилотников

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Беспилотники начали атаковать Москву в понедельник, 8 июня. Всего с того времени над столичным регионом нейтрализованы уже 69 дронов.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения – все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.