01:24Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 69 летевших на Москву беспилотников
Фото: министерство обороны РФ
Подразделения ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.
Беспилотники начали атаковать Москву в понедельник, 8 июня. Всего с того времени над столичным регионом нейтрализованы уже 69 дронов.
В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский объявили временные ограничения – все четыре авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.