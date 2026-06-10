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10 июня, 23:14

Политика

Путин разрешил сотрудникам ЦБ и инкассаторам самостоятельно сбивать БПЛА

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин подписал закон, который разрешает работникам Центробанка, Сбербанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно сбивать беспилотники. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пояснительной записке отмечается, что такие меры обусловлены необходимостью защиты объектов ЦБ, в том числе находящихся на территории новых регионов РФ, на фоне увеличения числа диверсионных и террористических актов с применением БПЛА.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Ранее президент России поручил спецслужбам и силовым ведомствам усилить безопасность детских мест отдыха, включая лагеря, в период каникул.

Путин обратил внимание, что противники не останавливаются перед совершением террористических актов в отношении детей, как это произошло в Старобельске. Он также назвал детей будущим России, а внешние вызовы – преходящим.

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