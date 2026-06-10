Мужчина в Белгородской области погиб при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинский беспилотник ударил по машине с гражданскими в Белгородской области. В результате атаки погиб мужчина, сообщает оперштаб региона в мессенджере MAX.

Все произошло в Ракитянском округе у поселка Пролетарский. Удар был нанесен FPV-дроном.

"Мужчина в крайне тяжелом состоянии был доставлен в Ракитянскую ЦРБ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось", – сказано в сообщении.

Известно, что у жены погибшего зафиксированы осколочные ранения плеча и руки. Его 21-летний сын получил ранение глаза. Медики госпитализировали их в областную клиническую больницу.

Ранее пять женщин пострадали при взрыве в селе Беловском Белгородской области. Сообщалось о повреждении 20 частных и трех многоквартирных домов, а также административного здания.