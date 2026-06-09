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09 июня, 17:57

Происшествия

Свыше 250 квартир повреждены в Белгороде и селе Беловском после взрыва

Фото: depositphotos/chikennnsem@gmail.com

Более 250 квартир и домов, а также десятки социальных и коммерческих объектов оказались повреждены в Белгороде и селе Беловском Белгородского округа после взрыва. Об этом сообщает RT со ссылкой на оперштаб региона.

В частности, в Беловском повреждены 6 социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, свыше 230 квартир и частных домов, а также складское и техническое помещения.

В Белгороде зафиксированы повреждения 38 многоквартирных домов, 4 частных домовладений, 1 социального и 6 коммерческих объектов.

Экстренные службы в настоящее время ликвидируют последствия случившегося. Местным жителям предложили временно покинуть свои дома.

Ранее из-за взрыва в Беловском пострадали пять мирных жительниц. Женщин с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждения получили административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов.

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