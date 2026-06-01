01 июня, 15:29Происшествия
Мужчина погиб под Белгородом из-за детонации дрона ВСУ
Мужчина погиб в селе Пушкарном в Белгородском округе Белгородской области из-за детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеграм-канал Оперштаба региона.
"Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Кроме того, из-за удара пострадал еще один мужчина: его с предварительным диагнозом "акубаротравма (контузия)" доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая медпомощь.
Ранее мужчина и женщина погибли при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате ЧП машина была сильно повреждена. Также посечено остекление расположенного рядом коммерческого объекта.