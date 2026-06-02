Москвичам пообещали потепление до 27 градусов 7 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Воздух в Москве может прогреться до 27 градусов в воскресенье, 7 июня. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам специалиста, в ближайшее время в столице прогнозируется умеренно-теплая погода. В дневное время в среду и четверг, 3 и 4 июня, ожидается температура от 21 до 24 градусов, пятницу и субботу, 5 и 6 июня, – до 26 градусов.

"Ночные минимумы тоже достаточно высокие, выше 10 (градусов. – Прим. ред.). Примерно 10–15 (градусов. – Прим. ред.) в течение всей недели", – сказал собеседник издания.

При этом существенных дождей не будет. 4 июня местами ожидаются кратковременные осадки. В выходные, особенно 7 июня, вероятность дождя чуть больше, подчеркнул метеоролог и добавил, что атмосферное давление в течение недели будет находиться в диапазоне 749–751 миллиметра ртутного столба.

Прошедший май в Москве стал самым теплым за последние семь лет. Как указал синоптик Михаил Леус, средняя температура воздуха составила 15,5 градуса, что на 1,9 градуса выше климатической нормы. При этом самая низкая температура – минус 0,6 градуса – была зафиксирована 11 мая, а самая высокая – 30,4 градуса – 21 мая.