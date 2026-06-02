В выходные в Москву придет июльское тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 6 и 7 июня, воздух в Москве прогреется до характерных для июля 22–25 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, среда, 3 июня, будет комфортной. Температура будет соответствовать климатической норме июня – днем ожидается 20–23 градуса. Во второй половине недели местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако общее тепло сохранится. Ночи ожидаются умеренно прохладными – не ниже 9–14 градусов.

Самым теплым месяцем наступившего лета в России может стать август. Согласно прогнозам, лето на Русской равнине будет нежарким, с небольшим превышением нормальных температурных показателей на 1–1,5 градуса.

Дождей также ожидается около нормы. Однако на северо-западе будет дефицит осадков на 10–15%, а на востоке и юго-востоке России и Урале – переизбыток на 20–30%.