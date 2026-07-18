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18 июля, 12:15

Происшествия

Обломки БПЛА упали на палубу судна в Финском заливе

Фото: 123RF.com/noriox

Обломки поврежденного беспилотника упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

В результате случившегося возгорания не произошло. Данные о прочих инцидентах не поступали, уточнил Дрозденко.

На этом фоне Финляндия вводила ограничения на морское сообщение и полеты в восточной части Финского залива. Как сообщили силы обороны республики в соцсети X, из-за угрозы дронов меры действовали с 5:45 до 9:00.

При этом БПЛА не залетали в финское воздушное пространство. В материале сил обороны Финляндии сказано, что меры вводились для безопасности окружающих и обеспечения работы властей.

Всего российские силы ПВО ликвидировали в ночь на 18 июля 379 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также дроны были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

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