379 украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 июля перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также дроны были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее беспилотник упал на многоквартирный дом в Липецке. В результате случившегося никто не пострадал, людей эвакуировали.

