Женщина погибла после атаки ВСУ на административное здание в курском приграничье

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Женщина погибла в результате удара украинского беспилотника по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАХ.

Целью атаки стало административное здание в поселке Хомутовка. 36-летняя мирная жительница получила тяжелые ранения, после чего родственники доставили ее в Дмитриевскую центральную районную больницу, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными.

"К сожалению, реанимационные мероприятия не помогли", – написал Хинштейн, заверив, что семья погибшей получит всю необходимую помощь.

Ранее прилеты дронов ВСУ были зафиксированы в 10 муниципалитетах ЛНР. В частности, в Кременной летательный аппарат ударил вблизи частного дома, из-за чего погиб 50-летний мужчина.

В свою очередь, в Старобельске противник нанес удар по Базарной площади, жертвой стала женщина. Еще три человека получили ранения после обстрелов в Новоайдарском, Троицком и Сватовском округах.