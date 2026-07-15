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15 июля, 17:45

Политика

Мигрантов обяжут покупать телефон при приезде в Россию для отслеживания местоположения

Фото: ТАСС/Олег Елков

Каждого трудового мигранта, приезжающего в Россию, обяжут приобрести мобильный телефон для отслеживания его местоположения. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании комитета по международным делам Совета Федерации. Его выступление цитирует РБК.

В устройстве будет уже встроенный электронный профиль иностранца, который позволит в режиме реального времени отслеживать геолокацию. Таким образом, человек не сможет бесконтрольно переезжать из одного населенного пункта в другой или менять место пребывания.

"Это будет основа", – подчеркнул Зубов.

Помимо этого, с помощью гаджета мигранта смогут заранее предупреждать об истечении срока действия документов или о необходимости куда-либо прибыть. Оповещения будут поступать заблаговременно, чтобы человек не пропустил важную информацию или не оказался неосведомленным.

Между тем в столичном регионе уже работает мобильное приложение "Амина". При помощи него мигранты могут удаленно информировать органы внутренних дел об адресе своего проживания и его изменении.

Тем не менее российское правительство запланировало создать еще одно мобильное приложение для трудовых мигрантов. Сервис появится до 1 декабря, он будет предназначен для участия иностранцев в эксперименте, направленном на тестирование механизмов целевого найма.

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