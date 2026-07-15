Психолог Макарова: желание ребенка быть диносьютом говорит о склонности к инфантилизму

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В последнее время у детей стало популярно быть диносьютами. Тренд объясняется естественным стремлением несовершеннолетних к участию в различных субкультурах, но может указывать и на склонность к инфантилизму. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала практикующий психолог, преподаватель психологии, детский нейропсихолог Кира Макарова.

Диносьюты – это новое направление фурри-культуры. Оно отличается от квадроберства тем, что предполагает "перевоплощение" в различных динозавров, а не обычных животных. Внутри сообщества таких любителей называют scalies ("чешуйки". – Прим. ред.).

"Подражание – неотъемлемая часть социализации, однако ключевым остается сохранение внутреннего "я". Однако диносьюты, как и квадроберы, по своей сути близки к ролевым играм в животных", – объяснила эксперт.

В норме они характерны для детей младшего возраста – примерно до 5–7 лет. После этого подобные направления не соответствуют возрастным задачам развития. Ребенок должен переключаться на более зрелые увлечения: спорт, музыку, творчество и другие направления, где может проявить себя индивидуально, пояснила Макарова.

Об инфантилизме подобные хобби могут говорить у детей старше 10 лет. Ведь в этом возрасте естественно стремиться к взрослению, так как самостоятельность дает свободу в тех или иных действиях.

"Погружение в ролевые игры на данном этапе часто расценивается как признак незрелости", – отметила специалист.

Чтобы своевременно выявить перемены в поведении ребенка, родителям следует укреплять доверительные связи не в подростковый период, а с самого раннего детства. Тогда он станет открыто делиться переживаниями и замыслами, а мама и папа смогут заметить тревожные нюансы на ранней стадии, заключила нейропсихолог.

Она также отметила, что молодые люди стремятся быть частью группы, где их понимают и принимают, а степень вовлеченности зависит от конкретной личности. Не все хотят полного слияния с группой – для многих важно общение без потери собственной уникальности.

Если ребенок привык много читать, размышлять и увлекаться хобби, он менее подвержен влиянию окружающих. Безусловно, каждый нуждается как в коллективе, так и в уединении, и этот баланс естественен.

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