Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 18:05

Происшествия

В Ярославле задержали сбившего насмерть девушку водителя автобуса

Фото: телеграм-канал "УМВД России по Ярославской области"

Водитель автобуса, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Ярославле, задержан. Об этом сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.

В четверг, 16 июля, суд изберет мужчине меру пресечения. Представитель УМВД уточнила, что пока не владеет информацией, о какой именно мере пресечения будет ходатайствовать следствие.

Как в свою очередь рассказали журналистам в экстренных службах региона, водитель утверждает, что не заметил девушку.

"Стаж не знаю, но в целом по месту работы он характеризуется положительно", – добавил собеседник агентства.

Автобус "ЛиАЗ", за рулем которого был мужчина 1988 года рождения, сбил 26-летнюю женщину в Ярославле 14 июля. По предварительным данным, транспортное средство проехало на красный свет на проспекте Октября.

В результате случившегося девушка, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, получила травмы. Спустя время ее доставили в больницу, где потерпевшая скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика