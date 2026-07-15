В Ярославле задержали сбившего насмерть девушку водителя автобуса

Фото: телеграм-канал "УМВД России по Ярославской области"

Водитель автобуса, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе в Ярославле, задержан. Об этом сообщила РИА Новости представитель УМВД по Ярославской области.

В четверг, 16 июля, суд изберет мужчине меру пресечения. Представитель УМВД уточнила, что пока не владеет информацией, о какой именно мере пресечения будет ходатайствовать следствие.

Как в свою очередь рассказали журналистам в экстренных службах региона, водитель утверждает, что не заметил девушку.

"Стаж не знаю, но в целом по месту работы он характеризуется положительно", – добавил собеседник агентства.

Автобус "ЛиАЗ", за рулем которого был мужчина 1988 года рождения, сбил 26-летнюю женщину в Ярославле 14 июля. По предварительным данным, транспортное средство проехало на красный свет на проспекте Октября.

В результате случившегося девушка, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, получила травмы. Спустя время ее доставили в больницу, где потерпевшая скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

