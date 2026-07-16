Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

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Московские аэропорты Домодедово и Жуковский работают по особым правилам из-за временных ограничений полетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что воздушные гавани отправляют и принимают рейсы только после одобрения уполномоченных органов.

Такие меры введены для обеспечения безопасности в районе аэропортов, где временно ограничено использование воздушного пространства.

Ранее в воздушной гавани Жуковский вводились аналогичные ограничения. Однако вскоре аэропорт вернулся к штатной работе.