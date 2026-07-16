FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против РФ из-за угрозы бизнесу

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Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Европейского союза в отношении России, выступив против предложения Еврокомиссии о запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно информации издания, греческий посол предупредил коллег, что в случае утверждения 21-го пакета санкций в его текущем виде греческая судоходная компания Dynagas лишится возможности использовать свои суда в других географических зонах. Это вынудит судовладельца продать данные узкоспециализированные суда незападным компаниям.

Отмечается, что стоимость каждого такого газовоза достигает трехсот миллионов долларов. Всего Dynagas эксплуатирует 27 газовозов. В их число входит треть мирового флота танкеров ледового класса Arc7.

Ранее послы стран-членов Европейского союза не смогли достичь договоренности по новому пакету ограничительных мер. У европейских стран возникли разные возражения. Обсуждение было перенесено на 23 июля.