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FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций против РФ из-за угрозы бизнесу

Греция заблокировала 21-й пакет санкций против РФ из-за угрозы бизнесу – СМИ

Фото: depositphotos/Kordin

Греция заблокировала согласование 21-го пакета санкций Европейского союза в отношении России, выступив против предложения Еврокомиссии о запрете на транспортировку российского сжиженного природного газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно информации издания, греческий посол предупредил коллег, что в случае утверждения 21-го пакета санкций в его текущем виде греческая судоходная компания Dynagas лишится возможности использовать свои суда в других географических зонах. Это вынудит судовладельца продать данные узкоспециализированные суда незападным компаниям.

Отмечается, что стоимость каждого такого газовоза достигает трехсот миллионов долларов. Всего Dynagas эксплуатирует 27 газовозов. В их число входит треть мирового флота танкеров ледового класса Arc7.

Ранее послы стран-членов Европейского союза не смогли достичь договоренности по новому пакету ограничительных мер. У европейских стран возникли разные возражения. Обсуждение было перенесено на 23 июля.

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Сюжет: Санкции
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