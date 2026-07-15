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15 июля, 21:49

Происшествия

В Новгородской области учитель привязала школьника к лестнице

Фото: depositphotos/fabian19

В Новгородской области учитель привязала школьника к гимнастической лестнице скакалкой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 6 октября 2025 года на уроке физкультуры. В результате случившегося несовершеннолетний испытал физические и нравственные страдания. После этого в суд поступил иск к образовательному учреждению о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Инстанция удовлетворила требования частично. В частности, Окуловский районный суд обязал образовательное учреждение выплатить ученику 50 тысяч рублей. При определении размера компенсации учитывались характер страданий, степень вины ответчика и принципы разумности и справедливости. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что 36-летний бывший преподаватель из Англии сделал около 100 снимков учениц под юбкой. В итоге мужчина признался в совершении 21 преступления, связанного с фото школьниц. Он делал снимки с декабря 2023 по 2025 год.

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