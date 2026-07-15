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15 июля, 20:38

Политика

Вучич отказался подписать декларацию против РФ на саммите в Киеве

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca/Florian Poitout

Сербский президент Александр Вучич не подписал антироссийскую итоговую декларацию пятого саммита "Юго-Восточная Европа – Украина", который состоялся в Киеве. Об этом сообщило сербское издание "Политика".

Сербия оказалась единственной участницей мероприятия, не поддержавшей документ. В декларации есть призывы ужесточить санкции против России, лозунги о продолжении финансовой и военной помощи киевскому режиму, а также о содействии сближению Украины с ЕС и НАТО.

Перед саммитом сербский президент допускал, что с согласованием итоговой декларации могут возникнуть трудности. При этом он признался, что рассчитывает на развитие двустороннего сотрудничества.

Вучич в прошлом году уже принимал участие в этом мероприятии. Тогда он тоже не подписал антироссийскую декларацию.

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