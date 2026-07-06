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Несмотря на огромное давление, Сербия никогда не введет санкции против России. Об этом заявил министр правительства республики Ненад Попович в ходе выступления на сессии в рамках 16-й международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы не вводили и никогда не введем санкции против России. Мы терпим огромное давление, доходит до реальных угроз, политических. Мы стойкие и знаем, кто наши друзья", – цитирует сербского политика ТАСС.

Ранее председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик сказал, что западные страны попытаются пресечь коммуникации сербов с РФ. По его словам, первый аспект заключается в том, что Евросоюз буквально окружил Сербию и Республику Сербскую, поскольку Хорватия, Венгрия, Румыния, Болгария, Греция и Италия – все являются членами НАТО и ЕС.

Более того, указанные государства пытаются втянуть в ЕС Черногорию и Албанию, и этот процесс, вероятно, будет ускоряться, допустил Додик.