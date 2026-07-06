ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств через "Почту России"

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Российские спецслужбы пресекли массовую рассылку взрывных устройств, спрятанных в парфюмерных наборах, через "Почту России". Адресатами должны были стать военнослужащие и сотрудники оборонных предприятий, сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Планировавший преступление россиянин был задержан в марте 2025 года в городе Первоуральске Свердловской области. Мужчину 2003 года рождения завербовали спецслужбы Украины.

Было установлено, что он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их по почте различным военным и сотрудникам органов власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

"После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение", – пояснили правоохранители.

Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 222.1, 30 и 205 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств", "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Покушение на террористический акт").

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, который передавал украинским спецслужбам информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и Ставропольского края, а также планы размещения боевой техники. Мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем Киева через зарубежный мессенджер. По заданию куратора он также собирал данные о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте.

