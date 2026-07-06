Более 80 тысяч операций провели детям в московских стационарах "одного дня" за 4 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московских стационарах "одного дня" за 4 года детям провели свыше 80 тысяч операций без госпитализации. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что современные технологии и оборудование дают возможность выполнять хирургические вмешательства всего за несколько часов, избегая длительного восстановления и многодневного нахождения в больнице. При работе с детьми такой подход особенно важен, поскольку он помогает уберечь юных пациентов и их родителей от стресса и тревог.

"Такие малоинвазивные операции проходят в детских стационарах кратковременного пребывания, где оказание медпомощи – от госпитализации до послеоперационного наблюдения – занимает не более суток. Всего за последние четыре года объем лечения в них вырос более чем в 1,5 раза – с 15 до 26 тысяч случаев ежегодно", – добавила Ракова.

Главное преимущество такого подхода – существенное сокращение времени пребывания ребенка в стационаре. После обследования в поликлинике родители получают направление, затем врач анализирует результаты анализов и согласовывает дату операции.

Само вмешательство проводят с использованием современного оборудования, например лапароскопических стоек и микроскопов для микрохирургии. В результате уже через несколько часов после процедуры ребенок может отправляться домой.

Все услуги предоставляются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Стационары кратковременного пребывания работают как в плановом, так и в экстренном режиме по семи медицинским профилям. Наибольший спрос наблюдается в хирургии, оториноларингологии, травматологии и ортопедии.

Среди наиболее распространенных операций – удаление доброкачественных новообразований кожи – около 1,5 тысячи ежегодно, лечение аденоидов и заболеваний миндалин – около 4,5 тысячи, а также устранение неосложненных грыж брюшной стенки. В сфере травматологии и ортопедии часто выполняют удаление фиксирующих конструкций после переломов и хирургическую обработку ран.

Развитие системы детских стационаров кратковременного пребывания в Москве стартовало в 2018 году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Тогда площадками стали Морозовская детская городская клиническая больница и Детская городская клиническая больница имени Филатова.

Позднее формат масштабировали. Он появился еще в семи медучреждениях, включая ДГКБ святого Владимира, клинику доктора Рошаля, ДГКБ имени Башляевой, Научно-практический центр имени Войно-Ясенецкого, ДГКБ № 9 имени Сперанского, а также детские центры при больницах имени Кончаловского и ММКЦ "Коммунарка". Изначально такие стационары были частью профильных отделений, но из-за высокой востребованности формата были созданы специализированные подразделения со своими операционными.

В 2025 году такие отделения открылись в Морозовской детской городской клинической больнице и в ДГКБ святого Владимира. Это позволило нарастить объемы помощи и повысить удобство для пациентов и их семей. При этом формат доступен не только детям, но и взрослым – по восьми хирургическим профилям.

Кроме того, за 5 лет Москва увеличила объем малоинвазивных операций "одного дня" в пять раз – с 40 тысяч в 2020 году до более чем 200 тысяч в 2025 году.

Ранее сообщалось, что врачи института имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Вмешательство потребовалось 43-летней пациентке, обратившейся к медикам с жалобой на потерю зрения одного глаза.