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06 июля, 09:55

Политика

ВС РФ поразили завод по производству БПЛА "Буревестник" в Киеве

Фото: mil.ru

В ходе массированного удара по объектам на территории Украины 6 июля одной из целей стал приборостроительный завод "Буревестник" в Киеве, который занимается производством радиоэлектронной техники, систем управления и средств навигации для военных нужд. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотниками. В перечень целей вошли предприятия военной промышленности и энергетической сферы в Киеве и Киевской области, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов в ряде регионов Украины.

Также в числе целей названы предприятия, участвующие в производстве беспилотников, бронетехники и судостроительной продукции военного назначения, включая заводы "Абрис ПТ", "УКР АРМО ТЕХ", "Кузница на Рыбальском" и "Квант".

В Киевской области под удар попал Жулянский машиностроительный завод "Визар", а также объект хранения горюче-смазочных материалов, используемый для обеспечения топливом военной инфраструктуры – "Нефтеэкспериментальное КП".

Минобороны подчеркнуло, что удары наносились исключительно по объектам военной и околовоенной инфраструктуры.

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по предприятиям военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях в ночь на 6 июля.

В Минобороны подчеркнули, что удары стали ответом на террористические атаки ВСУ по российской гражданской инфраструктуре. Украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Киеве, воздушная тревога была объявлена почти на всей территории страны.

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