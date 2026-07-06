Мэр Киева Кличко вновь заявил о самом масштабном ударе по городу

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Мэр Киева Виталий Кличко вновь заявил о самой массированной атаке по украинской столице, которая произошла в ночь на 6 июля.

"Самая массированная атака <…> на столицу", – указал он в своем телеграм-канале.

Ранее мэр Киева назвал самым массированным ударом тот, который произошел 2 июля.

Позже в Минобороны РФ заявили, что российские военные нанесли массированный удар по целям на территории Украины и поразили цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве, который выпускал в том числе детали БПЛА.

О серии новых взрывов в Киеве, прогремевших в ночь на 6-е число, изначально сообщали украинские СМИ. На тот момент почти на всей территории страны объявляли воздушную тревогу.

После этого в Минобороны России заявили, что российские силы нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области в ответ на террористические атаки Киева на российскую гражданскую инфраструктуру.

