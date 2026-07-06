06 июля, 10:46Происшествия
Внучка зарубила бабушку топором в Омской области
Фото: omsk.sledcom.ru
Жительницу Омской области задержали по подозрению в убийстве родной бабушки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Инцидент произошел вечером 4 июля в поселке Черлак. Там 20-летняя внучка поссорилась с 65-летней бабушкой, после чего нанесла ей несколько ударов топором. Пенсионерка скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемой.
Ранее в Малоярославце Калужской области 75-летний мужчина зарубил спящего сына топором. Он несколько раз ударил потерпевшего, после чего тот умер на месте. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование дела контролирует районная прокуратура.
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