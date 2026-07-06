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06 июля, 10:46

Происшествия

Внучка зарубила бабушку топором в Омской области

Фото: omsk.sledcom.ru

Жительницу Омской области задержали по подозрению в убийстве родной бабушки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Инцидент произошел вечером 4 июля в поселке Черлак. Там 20-летняя внучка поссорилась с 65-летней бабушкой, после чего нанесла ей несколько ударов топором. Пенсионерка скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители будут ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемой.

Ранее в Малоярославце Калужской области 75-летний мужчина зарубил спящего сына топором. Он несколько раз ударил потерпевшего, после чего тот умер на месте. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование дела контролирует районная прокуратура.

"Московский патруль": столичные полицейские задержали мужчину за убийство в 2002 году

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