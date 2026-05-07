07 мая, 11:17

Житель Кузбасса задержан за удар мачете в лицо мужчины

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Правоохранители задержали 66-летнего жителя села Тарасово Кемеровской области по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, ночью 24 апреля между фигурантом и его знакомым произошел конфликт, в ходе которого первый нанес оппоненту удар клинком мачете в лицо. Пострадавшего госпитализировали, ему уже оказывается медпомощь.

Подозреваемого в покушении задержали, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления, допросили свидетелей.

Ранее в подмосковном Ступине задержали мужчину, "разгонявшего демонов" топором. Гражданин находился на Овражной улице и размахивал топором, подвергая опасности жизни и здоровье окружающих.

Мужчина попытался оказать сопротивление, но его задержали. По внешним признакам фигурант находился в состоянии опьянения.

