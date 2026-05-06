06 мая, 08:41

Происшествия

Пьяная женщина в Алдане сломала мужу ребра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пьяная женщина в Алдане сломала мужу ребра во время ссоры, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

Конфликт произошел, когда 49-летняя женщина распивала алкогольные напитки у себя дома. Ее супруг сидел в кресле. В какой-то момент злоумышленница подошла к нему и ударила ногой в грудь, после чего навалилась всем телом. Мужчина почувствовал резкую боль.

В больнице выяснилось, что у него сломано три ребра. Врачи оценили причиненный ущерб здоровью как вред средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Теперь женщине грозят принудительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на срок до 3 лет или арест до 6 месяцев.

Ранее женщина в Австралии пробралась в реанимацию и избила пациента молотком за кражу праха ее брата. По данным СМИ, инцидент произошел в Сиднее в Королевской больнице принца Альфреда.

46-летняя Вики Грэм пришла в больницу после полуночи, вытащила из сумки молоток и ударила 63-летнего пациента по правой стороне головы. В результате он получил перелом черепа, у него произошло кровоизлияние в мозг.

