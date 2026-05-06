Пьяная женщина в Алдане сломала мужу ребра во время ссоры, сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Саха (Якутия).

Конфликт произошел, когда 49-летняя женщина распивала алкогольные напитки у себя дома. Ее супруг сидел в кресле. В какой-то момент злоумышленница подошла к нему и ударила ногой в грудь, после чего навалилась всем телом. Мужчина почувствовал резкую боль.

В больнице выяснилось, что у него сломано три ребра. Врачи оценили причиненный ущерб здоровью как вред средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Теперь женщине грозят принудительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на срок до 3 лет или арест до 6 месяцев.

