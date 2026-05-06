Ретроралли с участием 300 автомобилей состоится в Музее Победы

Парад ретроавтомобилей "Круг Победы", приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Музее Победы на Поклонной горе 10 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В традиционном автопробеге примут участие около 300 ретроавтомобилей, мотоциклов и специальной техники, выпущенных в середине прошлого века.

В частности, зрителям покажут технику советской автомобильной промышленности, включая такие модели, как ГАЗ М-20 "Победа", ГАЗ-13 "Чайка", автобус представительского класса ЗИЛ-118 ("Юность") и лимузин, на котором ездил президент СССР Михаил Горбачев.

При этом особенными экспонатами станут люксовый Mercedes Benz 300 Adenauer, пожарные машины 1970–1980-х годов и первые модели автобусов Ikarus.

Вместе с тем приглашения поучаствовать в параде получили представители различных регионов России, а также гости из Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, Киргизии, Сербии и других стран.

Согласно плану мероприятия, колонна ретроавтомобилей проедет по улицам столицы и завершит свой путь у стен Музея Победы. Участники возложат цветы к Вечному огню в знак памяти о погибших в годы ВОВ, после чего зарубежные делегации и участники парада посетят экскурсии по экспозициям культурного учреждения.

