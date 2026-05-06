Проект "Москва. Традиции. Люди" провел лекции о подвигах москвичей в годы ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице почти три месяца реализуется туристско-просветительский проект "Москва. Традиции. Люди". Его главная задача – показать город через призму личных судеб, семейных архивов и воспоминаний местных жителей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бесплатные лекции и прогулки проводят профессиональные историки, гиды, архивисты и москвоведы, а регистрация поэтапно открывается в цифровом сервисе Russpass. Ключевой темой первых встреч стало влияние Великой Отечественной войны на жизнь горожан в разных административных округах.

Экскурсовод Екатерина Титова 28 марта открыла лекционный цикл рассказом о северо-востоке столицы. Эксперт поведала о Ростокинской дивизии, сформированной из добровольцев района: рабочих, служащих и даже школьников. Только в первые дни июля 1941 года в ее ряды записались свыше 11 тысяч человек, а уже в октябре ополченцы приняли ожесточенный бой под Вязьмой. Сегодня об этом напоминает памятник у Финансового университета на улице Кибальчича, открытый в 2015 году, – именно здесь в 1941-м шла запись добровольцев.

Городской исследователь Денис Гришаев 21 марта провел экскурсию по военным Сокольникам. Летом 1941-го район стал настоящей кузницей обороны: здесь сформировали три стрелковые и одну танковую дивизии. На исторической пожарной каланче дежурили дозорные ПВО, а жители тушили зажигательные бомбы прямо на крышах. Территория парка "Сокольники" была оборудована долговременными огневыми точками и пулеметным тиром, а с 1942 года здесь заработал эвакогоспиталь, где в том числе лечились пилоты легендарной французской дивизии "Нормандия – Неман".

Эксперт также напомнил о монументе Герою Советского Союза Николаю Гастелло, который учился в 3-м Сокольническом училище. Капитан совершил легендарный огненный таран 26 июня 1941 года и посмертно получил звезду Героя. Его примеру за годы войны последовали около 600 советских летчиков, вошедших в историю как гастелловцы.

Аттестованный гид Лариса Азарова 4 апреля рассказала о военной роли Лефортова. Главный госпиталь имени Бурденко во время битвы за Москву превратился в сортировочно-эвакуационный пункт, приняв более половины всех раненых участников сражения. За годы войны врачи вернули в строй свыше 74 тысяч бойцов. Именно здесь разработали универсальную палатку и специальные хирургические наборы, позволившие разворачивать полевые госпитали прямо на линии фронта и тем самым резко снизить смертность раненых до их отправки в тыл.

Гид-переводчик Михаил Сметник 18 апреля провел экскурсию по историческому ядру Южного округа. Одной из центральных стала история 23-летнего токаря завода "Динамо" Александра Мастеркова. Летчик совершил 195 боевых вылетов. За месяц до гибели он повторил подвиг Гастелло и выжил, но трагически погиб 20 марта 1945 года – его парашют зацепился за подбитый самолет. Героя похоронили на Калитниковском кладбище.

Самым впечатляющим мемориалом округа гид считает памятник ополченцам Пролетарского района у станции метро "Автозаводская". Необычная скульптура 1980 года напоминает одновременно развевающееся знамя и факел, в пламени которого угасают уходящие на фронт люди.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что юные жители Москвы помогают сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны (ВОВ). Он отметил, что в столичных школах и колледжах работает более 500 патриотических клубов, которые посещают 36 тысяч участников.

Кроме того, в городе действует свыше 30 поисковых отрядов – их участники выезжают в экспедиции на места сражений и проводят раскопки.