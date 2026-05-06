Дождь, гроза и до 27 градусов ожидаются в столице 6 мая

Температура воздуха в Москве в среду, 6 мая, составит от 25 до 27 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны небольшие осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео"Александр Шувалов сообщил, что температура воздуха в Москве 6 мая может достичь 28 градусов тепла. По словам синоптика, это очень высокая температура, близкая к суточным рекордам. Такие периоды повторяются только раз в 10–15 лет.

