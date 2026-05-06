06 мая, 03:41
Россиян предупредили о риске хищения данных через аккаунты в фитнес-клубах
Мошенники стали добывать персональные данные россиян через утекшие в интернет клиентские базы фитнес-центров и салонов красоты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель начальника отдела ГУУР МВД РФ Алексей Горяев.
По его словам, взломанная учетная запись из спортзала или спа-салона становится для злоумышленников ключом к телефонному номеру, личной информации и другим данным жертвы.
Впоследствии эти сведения могут быть обращены против владельца аккаунта.
Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с памятными медалями ко Дню Победы.
В преддверии праздника злоумышленники начали активно звонить пожилым людям и, представляясь сотрудниками местных администраций, сообщать о якобы вручении памятных медалей. После чего они воруют личные данные своих жертв.
