06 мая, 03:57

Политика

В России предложили изменить систему оплаты больничных многодетным родителям

Оплату больничных листов для многодетных родителей необходимо с первого дня производить за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. С такой инициативой в интервью РИА Новости выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Он напомнил, что по действующему законодательству первые три дня нетрудоспособности сотрудника финансирует работодатель, и лишь последующие дни оплачиваются из средств Социального фонда. Для многодетных родителей это правило предлагается отменить.

По мнению Рыбальченко, такой шаг позволит одновременно снизить финансовую нагрузку на бизнес и поддержать работников с тремя и более детьми. Он пояснил, что мера напрямую повлияет на конкурентоспособность этой категории граждан на рынке труда. Это связано с тем, что в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение.

Также председатель привел статистику, согласно которой среди многодетных родителей наблюдается более высокая доля безработных по сравнению с теми, кто воспитывает одного или двух детей. Ожидается, что изменение механизма выплат сделает трудоустройство таких сотрудников более привлекательным для работодателей.

Ранее в Госдуме предложили бесплатно выдавать школьную форму многодетным семьям. С такой инициативой выступила председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, а также председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

