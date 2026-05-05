Силы ПВО ликвидировали 12 БПЛА над Севастополем

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 12 украинских БПЛА в небе над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Max.

Подробности об атаке не приводятся. Развозжаев подчеркнул, что работа ПВО и мобильных огневых групп продолжается.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Чебоксары. В связи с этим в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.

По информации главы региона Олега Николаева, в результате атаки оказались повреждены 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысячи человек. Также в 2 зданиях нарушены несущие конструкции.