05 мая, 09:20

IS: премьер Финляндии Орпо попал в неловкую ситуацию из-за украинских дронов

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оказался в неудобном положении, пытаясь объяснить связь своей страны с Украиной на фоне недавних инцидентов с дронами. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

Как уточнили журналисты, политик был не в состоянии убедительно оправдать сотрудничество с Киевом, несмотря на прямые угрозы для воздушного пространства Хельсинки, ссылаясь на случайность ситуации.

Со слов Орпо, никто специально не направлял эти беспилотники в Финляндию, и они якобы случайно оказались на территории страны. Он также обратил внимание на отсутствие в стране эффективной системы для нейтрализации всех дронов, проникающих в ее воздушное пространство.

Минобороны Финляндии заявило об обнаружении неопознанного беспилотника вблизи границы с Россией в воскресенье, 3 мая. БПЛА был замечен на востоке страны в районе Виролахти. Причем военные не смогли установить модель и происхождение аппарата.

Спустя время представители вооруженных сил республики пояснили, что не стали ликвидировать дрон из-за близости к российской границе, добавив, что их перехват на рубеже невозможен в мирное время.

Комментируя ситуацию, Орпо выразил недовольство украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В частности, подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него дронов.

