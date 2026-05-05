Иерей Цех: 9 мая молятся о погибших в Отечественной войне и других конфликтах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День Победы в храмах Русской православной церкви молятся за воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, однако можно помолиться и об участниках других конфликтов, рассказал РИА Новости штатный священник храма в честь новомучеников и исповедников российских в Бутово иерей Артемий Цех.

"Но на практике люди приходят помолиться и о павших в других конфликтах, и о живых защитниках Отечества, в том числе тех, кто воюет сейчас", – подчеркнул он.

По его словам, 9 мая в храмах совершают поминовение усопших воинов "за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". В ходе литургии произносят прошение "о вождех и воинах", а затем совершают благодарственный молебен за дарование победы в Великой Отечественной войне.

Иерей добавил, что духовенство его храма ездит по соседним деревням для совершения панихиды у обелисков солдат, погибших в ВОВ. Кроме того, священнослужители ежедневно молятся о воинах СВО, а также "духовно окормляют" филиал госпиталя МО имени Бурденко.

Помимо этого, при храме действует патриотическое движение "Ника". Его участники шьют тактические носилки и собирают гуманитарную помощь, а также вяжут антидроновые сети. В такой работе может принять участие любой человек.

Ранее сообщалось, что в столичных центрах московского долголетия 8 мая пройдет масштабная праздничная программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Горожан всех возрастов ждут живые концерты, уникальные исторические лекции от ведущих музеев и встречи с ветеранами, чьи детство и юность пришлись на военные годы.

Мероприятия стартуют одновременно во всех центрах в 12:00. Главными гостями праздника станут ветераны и дети войны. Центр "Коньково", к примеру, посетит 97-летний труженик тыла Андрей Величко. Его история неразрывно связана с подвигом: в 12 лет он ушел в партизанский отряд, участвовал в Сопротивлении, осваивал навыки стрельбы и помогал обеспечивать деятельность народных мстителей.

