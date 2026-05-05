05 мая, 09:08

Президент Колумбии заявил, что его соотечественники бессмысленно умирают на Украине

Фото: ТАСС/AP/Jose Luis Magana

Семь тысяч колумбийцев воюют и бессмысленно умирают на Украине, заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в Х. Его слова передает RT.

Петро добавил, что Колумбия не хочет быть "экспортером смерти", и указал на запрет наемничества в стране.

В марте в МИД России заявляли, что Украина начала привлекать наемников из небогатых стран. При этом отмечалось, что зачастую выходцев из этих государств обманом привлекали к службе в украинской армии.

По словам дипломата Родиона Мирошника, "отправить на верную смерть" легче выходцев из Колумбии или Африки, чем ирландцев, британцев или американцев.

Недавно американская семья обратилась в суд, чтобы взыскать с России 20 миллионов долларов компенсации за гибель украинского боевика, выдав себя за его родных. Истцом выступила Татьяна Кимберлин, которая назвала себя тетей погибшего в районе Авдеевки солдата Андрея Рачка.

По утверждению супругов, они усыновили Рачка после развода его родителей и смерти матери от болезни. Кимберлины признались, что законного усыновления не происходило, но они считают, что стали для него "фактическими родителями".

