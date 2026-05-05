Открыт прием заявок на участие в программе "Мама-предприниматель" в Москве

Открыт прием заявок на участие в региональном этапе федеральной программы "Мама-предприниматель", передал портал мэра и правительства Москвы.

Программа дает женщинам возможность получить необходимые знания для открытия собственного дела, а также получить средства на реализацию своего проекта в случае победы. Принять участие могут жительницы города, которые воспитывают детей и хотят начать свое дело, либо уже ведущие бизнес не более трех лет.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома отметила, что каждое третье предприятие города, которое относится к малому и среднему предпринимательству, создано женщинами.

Они активно развивают бизнес в сфере образования, медицинской отрасли и индустрии красоты, что вносит вклад в развитие экономики столицы. Кроме того, женщины стали чаще открывать бизнес, который связан с производством, машиностроением и высокими технологиями.

"Наша задача – создавать для них максимально благоприятные условия для старта и роста. Программа "Мама-предприниматель" позволяет участницам не только повысить компетенции, но и обрести уверенность в собственных силах", – подчеркнула Кострома.

Московский этап проекта пройдет с 20 по 24 июля, подать заявку можно до 6 июля. Экспертная комиссия оценит, насколько полно описана целевая аудитория и как сформулировано конкурентное преимущество, а также как проведен первичный расчет реализации бизнес-идеи и другие критерии.

Женщин, которые попадут на региональный этап программы, ждет очный тренинг. За 5 дней участницы смогут проработать свою идею для бизнеса и разобраться в основах маркетинга и продвижения, а также оценить прибыльность и выбрать подходящую организационно-правовую форму.

В финале можно будет подготовить и презентовать свои бизнес-проекты. Экспертное жюри определит наиболее перспективный из них, а победительница получит не только денежный приз в размере 150 тысяч рублей, но и возможность участвовать в федеральном этапе программы.

"Мама-предприниматель" реализуется с 2013 года, обучение прошли 17 тысяч женщин, рассказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

По ее словам, для многих участие в проекте стало "трамплином" – женщины развивают свой бизнес, находят инвесторов и получают поддержку.

"<...> это не просто акселерационная программа, это место силы для многих женщин: здесь можно обсудить и семью, и воспитание детей, и развитие бизнеса. В-третьих, каждая четвертая участница программы решается на рождение еще одного ребенка", – подчеркнула Илюшникова.

Организатором программы является Минэкономразвития России, оператором – национальное агентство "Мой бизнес", а стратегическим партнером – фонд "Наше будущее". Кроме того, реализация программы проходит при поддержке Союза женщин России.

Ранее сообщалось, что столица предоставит предпринимателям бесплатные торговые места на фестивальных площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Лето в Москве". Благодаря участию в проекте представители бизнеса могут расширить географию продаж, найти постоянных клиентов и деловых партнеров, а также протестировать продукцию в офлайн-формате.


