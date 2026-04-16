В Москве открыт прием заявок на гранты для предпринимателей

В столице начался прием заявок на гранты и субсидии для предпринимателей. Поддержка ориентирована на представителей приоритетных отраслей, включая информационные технологии, промышленность, науку и креативные индустрии, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Московские компании могут получить поддержку по трем направлениям: тестированию инноваций, экспорту товаров и обучению сотрудников. В прошлом году по этим программам было одобрено больше 575 миллионов рублей субсидий и грантов", – отметила Наталья Сергунина.

Список необходимых документов и формы заявок представлены на городском портале "Дело в Москве".

Сегодня в столице создана крупнейшая в мире инфраструктура для тестирования инноваций, объединяющая 322 площадки. С 2020 года в городе инициировано свыше 770 испытаний продуктов из разных отраслей – от торговли и туризма до жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках московской программы разработчики получают доступ к городским и коммерческим объектам, поддержку экспертов и обратную связь потенциальных покупателей. Пилотирование дает возможность доработать продукт с учетом потребностей клиентов и подготовить его к выходу на рынок.

Участникам Московского инновационного кластера предоставляется грант на тестирование продуктов – до четырех миллионов рублей на логистику, монтаж оборудования, техническое обслуживание, ремонт и другие расходы. В прошлом году объем поддержки составил почти 240 миллионов рублей.

Отдельный грант предусмотрен для экспортеров. По его условиям предприниматели могут получить 10 процентов от суммы внешнеторгового контракта. Новым экспортерам и тем, кто показывает рост оборота более чем на 20 процентов, возмещается до 20 процентов.

Максимальный размер выплат – 10 миллионов рублей в год, но не больше 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет города.

В 2025-м заявки одобрили 67 компаниям, в том числе поставщику ультрафиолетового лазера, применяемого в научной и медицинской сферах. Он нашел партнеров в Белоруссии.

Еще один вариант финансовой поддержки – субсидии на обучение сотрудников. В минувшем году благодаря проекту профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации прошли больше двух тысяч специалистов.

Город возмещает до 95 процентов затрат по образовательному договору, но не более 120 тысяч рублей на одного сотрудника в год. Максимально по одной заявке можно получить 10 миллионов рублей.

Чаще всего к этому инструменту обращаются представители сферы информационных технологий и высокотехнологичного бизнеса.

Кроме того, в столице продлили ряд программ льготного кредитования. В их числе – займы на пополнение оборотных средств, на экспортную деятельность и под залог интеллектуальной собственности. Подробнее о них можно узнать на сайте Московского гарантийного фонда.

