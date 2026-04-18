ВС Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом

Вооруженные силы Ирана восстановили военный режим контроля над Ормузским проливом в ответ на блокаду со стороны США. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

Он пояснил, что Вашингтон лишь прикрывается блокадой, тогда как в действительности продолжает заниматься пиратством.

"По этой причине контроль над Ормузским проливом восстановлен, этот стратегический пролив находится под управлением и сильным контролем вооруженных сил", – цитирует Зольфагари РИА Новости.

США начали блокаду канала 13 апреля в рамках продолжающейся масштабной операции против Исламской Республики. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено только по определенному маршруту. При этом военные корабли остались под запретом.