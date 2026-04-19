Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС

Словакия может воспользоваться правом вето на вступление Украины в Европейский союз, если напряженность в энергетической сфере между двумя странами продолжит нарастать. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словацкой Республики Тибор Гашпар.

По словам политика, хотя Украине и не грозит автоматическая потеря общеевропейской поддержки, она рискует столкнуться с серьезными проблемами непосредственно в отношениях с Братиславой. В числе наиболее острых тем Гашпар назвал споры вокруг транзита энергоносителей и вопросы военной помощи.

Он подчеркнул, что в случае дальнейшего обострения этих противоречий Словакия может выступить в роли блокирующей стороны на пути Киева в ЕС.

Вице-спикер напомнил, что официальная позиция Словакии допускает расширение союза лишь при условии полного и безоговорочного выполнения кандидатом всех необходимых требований и критериев. Гашпар констатировал, что в настоящий момент Украина не соответствует даже базовым стандартам, предъявляемым к будущим членам Евросоюза.

Парламентарий также отметил изменение тональности в риторике словацкого руководства. Он обратил внимание, что действующий премьер-министр Роберт Фицо уже на протяжении длительного времени демонстрирует значительно более критический подход к украинской проблематике, чем его предшественники.

В заключение Гашпар подтвердил, что такие вопросы, как функционирование нефтепровода "Дружба" и масштабы поддержки Киева, остаются крайне чувствительными и являются постоянным источником напряженности в двусторонних отношениях.

Ранее посол РФ в Братиславе Сергей Андреев сообщил, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, Братислава уже решила прекратить действие словацко-украинского соглашения об аварийных поставках электроэнергии.