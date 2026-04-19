19 апреля, 04:17

Словакия может заблокировать вступление Украины в ЕС

Словакия может воспользоваться правом вето на вступление Украины в Европейский союз, если напряженность в энергетической сфере между двумя странами продолжит нарастать. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словацкой Республики Тибор Гашпар.

По словам политика, хотя Украине и не грозит автоматическая потеря общеевропейской поддержки, она рискует столкнуться с серьезными проблемами непосредственно в отношениях с Братиславой. В числе наиболее острых тем Гашпар назвал споры вокруг транзита энергоносителей и вопросы военной помощи.

Он подчеркнул, что в случае дальнейшего обострения этих противоречий Словакия может выступить в роли блокирующей стороны на пути Киева в ЕС.

Вице-спикер напомнил, что официальная позиция Словакии допускает расширение союза лишь при условии полного и безоговорочного выполнения кандидатом всех необходимых требований и критериев. Гашпар констатировал, что в настоящий момент Украина не соответствует даже базовым стандартам, предъявляемым к будущим членам Евросоюза.

Парламентарий также отметил изменение тональности в риторике словацкого руководства. Он обратил внимание, что действующий премьер-министр Роберт Фицо уже на протяжении длительного времени демонстрирует значительно более критический подход к украинской проблематике, чем его предшественники.

В заключение Гашпар подтвердил, что такие вопросы, как функционирование нефтепровода "Дружба" и масштабы поддержки Киева, остаются крайне чувствительными и являются постоянным источником напряженности в двусторонних отношениях.

Ранее посол РФ в Братиславе Сергей Андреев сообщил, что Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в Евросоюз из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба". По его словам, Братислава уже решила прекратить действие словацко-украинского соглашения об аварийных поставках электроэнергии.

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

