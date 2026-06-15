Собянин: утвердили архитектурную концепцию "школы будущего" в Таганском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власть утвердили архитектурную концепцию "школы будущего", которую построят в Таганском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Здание возведут на Новорогожской улице. Согласно проекту, его окружат жилой застройкой. Здание должно стать новой архитектурной доминантой квартала.

Его фасад будет сделан в виде паззла из разноформатных элементов с интегрированными оконными проемами.

В школе обустроят многосветное пространство. Оно объединит вестибюль, обеденный зал, расположенный на нескольких уровнях амфитеатр, медиатеку открытого доступа и видовые зоны отдыха.

Центр учебного заведения визуально свяжут с малым атриумом начальной школы. Таким образом, все пространство будет выглядеть как одна цельная композиция.

В здании будут учебные кабинеты, спортивные залы, лабораторно-исследовательский комплекс для естествознания, студия для занятий хореографией, мастерские. На открытой территории у школы появятся зоны для тихого и активного отдыха и площадка для мероприятий.

Строительство завершат в 2028 году.

"Возведение в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – сказано в сообщении мэра столицы.

Ранее Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро "Курьяново". Ее выполнят в индустриальном стиле. Создатели вдохновились историей индустриального района Печатники, где она будет находиться.