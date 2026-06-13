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13 июня, 14:27

Мэр Москвы

Собянин: 4 тыс единиц современной техники появится в обновленных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В учебных заведениях, которые реконструируют по программе "Моя школа", установят более 4 тысяч единиц оборудования. Оно поможет изучать принципы физики, механики, программирования, моделирования и электромеханики, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

"Школьники, увлекающиеся инженерией, будут использовать станки лазерной резки и гравировки, 3D-принтеры и сканеры. Они смогут создавать и печатать объемные модели", – написал мэр столицы.

Для ребят, начинающих изучать программирование роботов, будут доступны учебные мини-роботы в виде божьих коровок. Для продвинутых учеников подготовят расширенные робототехнические наборы для сборки мобильных и механических моделей, включая конвейерные линии.

В школах организуют около 80 таких специализированных пространств, где ученики под контролем педагогов смогут программировать, собирать и запускать роботов и БПЛА. Все учителя проходят курсы повышения квалификации.

Ранее Собянин сообщил, что в Пресненском районе Москвы появится новая "школа будущего" на 1 100 мест. Здание расположится в Большом Кондратьевском переулке. Уточнялось, что фасад будет состоять из нескольких объемов, смещенных относительно друг друга. Он будет выполнен в графитовом, белом и терракотовом оттенках.

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