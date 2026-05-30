Собянин: "школу будущего" на 1,1 тыс учеников построят в Пресненском районе

Новая "школа будущего" на 1 100 мест появится в Пресненском районе Москвы. Она будет похожа на конструктор, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Здание расположится в Большом Кондратьевском переулке. В настоящее время специалисты проводят проектирование и подготовку к строительству. Фасад будет состоять из нескольких объемов, смещенных относительно друг друга. Его выполнят в графитовом, белом и терракотовом оттенках.

"Школа будет напоминать конструктор за счет чередования объемов разной высоты и формы. Такая композиция придаст зданию динамику, позволит зонировать внутренние пространства", – написал мэр столицы.

Большие панорамные панели фасада создадут ощущение легкости и прозрачности, а также наполнят внутренние помещения естественным светом. Школа будет оборудована трансформируемым спортивным залом, обеденным залом, многофункциональным многосветным пространством и медиатекой.

Особое внимание специалисты уделят специализированным помещениям. Например, они оборудуют кабинеты кулинарии и домоводства, а также комбинированную мастерскую по обработке металла и дерева.

На территории школы высадят деревья и кустарники, сделают площадки для подвижных игр. Завершить все работы в соответствии с Адресной инвестиционной программой планируется в 2027 году.

Ранее Собянин рассказал, что новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест появится в Таганском районе. Запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.

