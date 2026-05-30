Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 мая, 10:27

Мэр Москвы

Собянин: "школу будущего" на 1,1 тыс учеников построят в Пресненском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая "школа будущего" на 1 100 мест появится в Пресненском районе Москвы. Она будет похожа на конструктор, сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Здание расположится в Большом Кондратьевском переулке. В настоящее время специалисты проводят проектирование и подготовку к строительству. Фасад будет состоять из нескольких объемов, смещенных относительно друг друга. Его выполнят в графитовом, белом и терракотовом оттенках.

"Школа будет напоминать конструктор за счет чередования объемов разной высоты и формы. Такая композиция придаст зданию динамику, позволит зонировать внутренние пространства", – написал мэр столицы.

Большие панорамные панели фасада создадут ощущение легкости и прозрачности, а также наполнят внутренние помещения естественным светом. Школа будет оборудована трансформируемым спортивным залом, обеденным залом, многофункциональным многосветным пространством и медиатекой.

Особое внимание специалисты уделят специализированным помещениям. Например, они оборудуют кабинеты кулинарии и домоводства, а также комбинированную мастерскую по обработке металла и дерева.

На территории школы высадят деревья и кустарники, сделают площадки для подвижных игр. Завершить все работы в соответствии с Адресной инвестиционной программой планируется в 2027 году.

Ранее Собянин рассказал, что новая "школа будущего" на 1,7 тысячи мест появится в Таганском районе. Запланировано возведение трех корпусов, которые будут соединены между собой переходами. Фасады украсит витражное остекление и декор в виде книг. При этом обложки сделают похожими на реально существующие издания.

Собянин рассказал о строительстве школы и детского сада в Москворечье-Сабурове

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика