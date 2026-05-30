Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 млрд евро по иску ЦБ РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на немедленное исполнение решения о взыскании по иску Центробанка РФ порядка 200 миллиардов евро убытков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

"Подана жалоба на немедленное исполнение", – говорится в сообщении.

Ее передадут для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В мае текущего года стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Иск был удовлетворен в полном объеме, кроме того, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

В ответ на это Euroclear заявил, что активы Центробанка РФ останутся замороженными в Euroclear Bank. Представители депозитария заявили, что подобные иски не признаются правом Евросоюза, а сам Euroclear не признает юрисдикцию данного суда.