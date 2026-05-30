Соцфонд России начнет принимать заявления на семейную выплату с 1 июня

Фото: 123RF.com/lacheev

Социальный фонд России начнет прием заявлений на получение семейной выплаты с 1 июня, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит его пресс-служба.

Мера поддержки предназначена для работающих родителей двух и более детей. Право на выплату возникает при соблюдении следующих условий:



среднедушевой доход семьи за 2025 год не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека;

имущество семьи соответствует установленным критериям.

По его словам, после получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%. Разница будет возвращена гражданину единым платежом. Таким образом, родители с официальным доходом в прошлом году в 2026 году смогут вернуть часть выплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год.

По предварительным данным, мера охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.

Как ранее сообщала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина, заявление за 2025 год необходимо подать до 1 октября 2026 года через портал "Госуслуги", МФЦ или отделение Соцфонда. При этом большую часть документов ведомство запросит самостоятельно.